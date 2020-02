Στο νοσοκομείο Σωτηρία βρίσκονται από το απόγευμα της Κυριακής οι δύο Έλληνες πολίτες που επαναπατρίστηκαν από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Οι δύο Έλληνες επιβιβάστηκαν μαζί με Βρετανούς και άλλους πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ειδικά ναυλωμένο αεροπλάνο, από την πόλη Ουχάν της επαρχίας Χουμπέι. Έφτασαν στο Λονδίνο και στη συνέχεια οι δύο Έλληνες επιβιβάστηκαν σε στρατιωτικό αεροπλάνο, με προορισμό τη στρατιωτική αεροπορική βάση Patrica Di Mare, στη Ρώμη.

Εκεί τους παρέλαβε ιατρικό κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ακολουθώντας το ειδικό πρωτόκολλο. Επιβιβάστηκαν σε ελληνικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο είχε μεταβεί στη Ρώμη για αυτό το σκοπό και προσγειώθηκαν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας σε επίσημη ενημέρωση του, «παρότι οι δύο Έλληνες πολίτες δεν παρουσιάζουν καμία συμπτωματολογία, μεταφέρθηκαν από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας, στο Γ.Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», που αποτελεί Νοσοκομείο Αναφοράς, με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία διακομιδής, και θα τεθούν σε εθελούσια απομόνωση και ιατρική παρακολούθηση για 14 μέρες».

Το υπουργείο Υγείας ευχαριστεί όλο το προσωπικό που συμμετείχε και βοήθησε στον επαναπατρισμό των δύο συμπατριωτών μας.

«Μετά από συντονισμένες προσπάθειες και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, κατέστη δυνατός ο επαναπατρισμός δύο Ελλήνων από την Κίνα», σημειώνει από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών με σχετική ανάρτησή του στο twitter. «Ευχαριστούμε τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία για την υποστήριξή τους για την ασφαλή επιστροφή τους» τονίζεται.

Το προηγούμενο διάστημα το υπουργείο Εξωτερικών βρισκόταν σε στενό συντονισμό με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, καθώς και με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τον επαναπατρισμό των δύο αυτών Ελλήνων, οι οποίοι βρίσκονταν σε περιοχές της Κίνας που τελούν υπό καραντίνα λόγω των κοροναϊού.



Following concerted efforts & in the framework of the European Civil Protection Mechanism #EUCivPro, 2 Greek citizens were repatriated from #Wuhan, #China today. We thank our 🇬🇧 & 🇮🇹 friends at @foreignoffice & @ItalyMFA for their support & assistance https://t.co/C9qImzKJqh