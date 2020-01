Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη για τον νέο κοροναϊό, που εξαπλώνεται στην Κίνα και έχει πλήξει άλλες τρεις ασιατικές χώρες.

BREAKING: WHO Director-General @DrTedros will convene an Emergency Committee on the novel #coronavirus (2019-nCoV) under the International Health Regulations.

The Committee will meet on Wednesday, 22 January 2020. pic.twitter.com/w3w7ZuoTeG