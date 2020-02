Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες μέρες, το οποίο τράβηξε ένας δημοσιογράφος μέσα στο νοσοκομείο της Ουχάν όπου βρίσκονται οι ασθενείς με κορωνοϊό.

Ο δημοσιογράφος εισήλθε «ινκόγκνιτο» στο νοσοκομείο όπου τράβηξε συγκλονιστικές εικόνες με σορούς ανθρώπων που υπέκυψαν στον θανατηφόρο ιό, καθώς επίσης και την κατάσταση πανικού που επικρατεί.

This undercover journalist secretly filmed 8 bodies in 5 minutes in 1 hospital ward, #Wuhan, #China.



Cause of death, #coronavirus.pic.twitter.com/6zmKvQusWq