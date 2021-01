Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το εμβόλιο της Moderna κατά της νόσου Covid-19.

📢 EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wa pic.twitter.com/BdvXanjOHN

H πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μοιράστηκε τα "καλά νέα" στο Τwitter της.

Good news for our efforts to bring more #COVID19 vaccines to Europeans!

@EMA_News assessed that the @moderna_tx vaccine is safe & effective.



Now we are working at full speed to approve it & make it available in the EU.