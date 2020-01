Οι αρχές της πόλης Ουχάν, στην οποία έχει σημειωθεί η πλειονότητα των κρουσμάτων, ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα κατασκευάσουν ένα νοσοκομείο με χωρητικότητα 1.000 κλινών ανάλογο αυτού που κατασκευάστηκε στο Πεκίνο κατά τη διάρκεια της επιδημίας SARS.

Το νοσοκομείο θα ανεγερθεί σε έκταση 25.000 τετραγωνικών μέτρων και θα ολοκληρωθεί σε χρόνο - ρεκόρ στις 3 Φεβρουαρίου.

