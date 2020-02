Την ονομασία «COVID-19» ανακοίνωσε την Τρίτη για τον κορωνοϊό Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). «Τώρα έχουμε ένα όνομα για την ασθένεια, και είναι το COVID-19», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τεντρός Αντχανόμ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Ο Αντχάνομ διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι το «CO» παραπέμπει στο «corona» (κορώνα), το «VI» στο «virus» (ιός) και το «D» στο «disease» (ασθένεια).

«Εάν επενδύσουμε τώρα σε ορθολογικές και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, έχουμε μια ρεαλιστική πιθανότητα να σταματήσουμε την επιδημία του COVID-19. Εάν δεν το κάνουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερα περιστατικά - και πολύ μεγαλύτερο κόστος - στα χέρια μας» προειδοποίησε ο αξιωματούχος του Οργανισμός.



Κατά τη συνέντευξη Τύπου υπενθυμίστηκε ότι την περασμένη εβδομάδα, ο ΠΟΥ ζήτησε από την παγκόσμια κοινότητα να συμβάλει με 675 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις ετοιμότητας και αντίδρασης στην επιδημία.



Σημειώνεται ότι ο αριθμός των θυμάτων και των κρουσμάτων, εξαιτίας του κορωνοϊού, συνεχίζει να αυξάνεται σε ολόκληρη την Κίνα, με τους νεκρούς στη χώρα να ξεπερνούν τους 1.000.

