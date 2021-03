Την έναρξη αξιολόγησης του ρωσικού εμβολίου Sputnik V ανακοίνωσε επισήμως την Πέμπτη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), εν μέσω επικρίσεων για ευρωπαϊκές καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των εμβολίων που καθυστέρησαν τα προγράμματα εμβολιασμών των κρατών μελών.

“Η απόφαση της CHMP (η αρμόδια επιτροπή του EMA) να ξεκινήσει την αξιολόγηση βασίζεται σε αποτελέσματα εργαστηριακών και κλινικών μελετών σε ενήλικες. Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι το Sputnik V ενεργοποιεί την παραγωγή αντισωμάτων και ανοσοκυττάρων που στοχεύουν τον SARS-CoV-2 κορωνοϊό και μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία από το COVID-19” τονίζει η ανακοίνωση.

Ο EMA τονίζει ότι θα θα αξιολογήσει τα δεδομένα όταν θα είναι διαθέσιμα για να αποφασίσει εάν τα οφέλη του εμβολίου υπερτερούν των κινδύνων. Η εν εξελίξει αξιολόγηση θα συνεχιστεί έως ότου διατεθούν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για επίσημη έγκριση άδειας κυκλοφορίας. "Ο EMA θα αξιολογήσει τη συμμόρφωση του Sputnik V με τα συνήθη πρότυπα της ΕΕ για αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ποιότητα" τονίζεται.

EMA has started a rolling review of Sputnik V, a #COVID19vaccine developed by Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology.

👉 https://t.co/pHVqmSMAuW pic.twitter.com/Bff87qJwOV