Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Με βίντεο που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Twitter ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αποκάλυψε ότι 20.000 γιατροί και νοσηλευτές που πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκαν από το εθνικό σύστημα υγείας NHS ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της κυβέρνησης να επιστρέψουν στα καθήκοντα τους, ώστε να βοηθήσουν στη μάχη κατά του κορωνοϊού.

Από το διαμέρισμά του στην Ντάουνινγκ Στριτ όπου βρίσκεται απομονωμένος ως επιβεβαιωμένος φορέας του Covid-19, ο κ. Τζόνσον ευχαρίστησε επίσης τους 750.000 πολίτες που προθυμοποιήθηκαν να συνδράμουν το NHS ως εθελοντές.

Έστειλε επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες στους φαρμακοποιούς της χώρας για τη βοήθεια που παρέχουν στους ασθενείς τους.

Όλα αυτά, κατέληξε στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός, έχουν ήδη αποδείξει ότι «πράγματι υπάρχει αυτό που λέγεται κοινωνία», φράση που αποκηρύσσει ευθέως το ιστορικό απόφθεγμα της Μάργκαρετ Θάτσερ περί του αντιθέτου.

Thanks to everyone who has been staying at home.



By delaying the spread of the disease we can reduce the pressure on our NHS, and that's how we hope to save many thousands of lives.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/kxdqItMYSE