Το μεταλλαγμένο στέλεχος του νέου κορωνοϊού το οποίο αρχικά ταυτοποιήθηκε στην Ινδία έχει εντοπιστεί επίσημα σε 53 χώρες και περιοχές, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο ΠΟΥ αναφέρει ωστόσο σε έκθεσή του πως έχει λάβει πληροφορίες από μη επίσημες πηγές κατά τις οποίες η παραλλαγή B.1.617 έχει εντοπιστεί σε ακόμη 7 περιοχές, δηλαδή συνολικά σε 60.

«Μια χούφτα χώρες έχουν παράγει μεγάλες ποσότητες εμβολίων κι ενεργούν σα να έχει τελειώσει ο κορωνοϊός - Άλλοι αντιμετωπίζουν σοβαρές αυξήσεις σε νοσηλείες και θανάτους. Η ισότητα στους εμβολιασμούς είναι ο μόνος τρόπος για να σώσετε όλες τις ζωές» τόνισε σε μήνυμά του στο Twitter ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

A two track pandemic:

-A handful of countries that have procured large quantities of vaccines are acting like #COVID19 is over

-Others are experiencing serious spikes of hospitalisations & deaths#VaccinEquity is the only way to save all livelihoods.