Η επιτροπή εκτάκτων αναγκών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) συνεδρίασε την Πέμπτη για τα μεταλλαγμένα στελέχη του νέου κορωνοϊού.

Πρόκειται για την έκτη συνεδρίαση της επιτροπής από το Ιανουάριο του 2020.

Ο ΠΟΥ έχει παρατηρήσει πέντε διάφορες μεταλλάξεις του Covid-19 μόνο στην Ουκρανία. Ένα από τα ανιχνευθέντα στελέχη που παρατηρήθηκαν στο Λβίβ της Δυτικής Ουκρανίας είναι ο ιός 1.1, ο οποίος προερχόταν αρχικά από την Κίνα.



Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν ίχνη του "βρετανικού" στελέχους που θεωρείται εξαιρετικά μεταδοτικός.



Αναφέρεται επίσης ότι οι Ουκρανοί εμπειρογνώμονες θα συνεχίσουν να στέλνουν δείγματα στο εργαστήριο αναφοράς της ΠΟΥ για να μάθουν ποιες είναι οι πραγματικές γενετικές συνδέσεις.



Στο μεταξύ οι ειδικοί του ΠΟΥ έφτασαν στη Γουχάν, απ’ όπου ξεκίνησε η εξάπλωση του κορωνοϊού, για να μελετήσουν την προέλευση του ιού. Η Κίνα, όπου η επιδημία εμφανίστηκε στα τέλη του 2019, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το 24ωρο που πέρασε κατέγραψε τον πρώτο θάνατο από COVID-19 εδώ και οχτώ μήνες.

