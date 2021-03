Καθησυχαστική για τυχόν παρενέργειες του εμβολίου της AstraZeneca είναι η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA). O EMA διευκρίνισε την Πέμπτη ότι τίποτε δεν παραπέμπει μέχρι σήμερα σε κίνδυνο εμφάνισης αιματικών θρόμβων στα άτομα που έχουν εμβολιασθεί κατά του κορωνοϊού.

"Τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των θρομβοεμβολικών επεισοδίων μεταξύ των εμβολιασμένων ατόμων δεν είναι υψηλότερος αυτού που έχει παρατηρηθεί στον γενικό πληθυσμό", αναφέρεται στην ανακοίνωση της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής.

Οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca για τον νέο κορωνοϊό, παρά την έναρξη έρευνας για τις περιπτώσεις θρομβοεμβολικών επεισοδίων μεταξύ των εμβολιασμένων ατόμων, που οδήγησαν τη Δανία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία να διακόψουν τις εκστρατείες ανοσοποίησης με το συγκεκριμένο σκευάσματα, ανακοίνωσε ο οργανισμός.

Η θέση της επιτροπής ασφάλειας του ΕΜΑ "είναι ότι τα πλεονεκτήματα του εμβολίου εξακολουθούν να υπερισχύουν των κινδύνων" καθώς και ότι "το εμβόλιο μπορεί να συνεχίσει να χορηγείται κατά τη διάρκεια της έρευνας" που έχει ξεκινήσει, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή χαρακτήρισε τη διακοπή των εμβολιασμών "προληπτικό μέτρο", σημειώνοντας ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι το εμβόλιο προκάλεσε αυτούς τους θρόμβους.

Νωρίτερα, η βρετανική κυβέρνηση υπερασπίσθηκε το εμβόλιο που αναπτύχθηκε από το βρετανικό εργαστήριο AstraZeneca και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, μετά από ανακοινώσεις Νορβηγίας και Δανίας για αναστολή των εμβολιασμών μ' αυτό. Οι υγειονομικές αρχές της Νορβηγίας και της Δανίας ανακοίνωσαν την προληπτική αναστολή των εμβολιασμών με το εμβόλιο εξαιτίας φόβων που συνδέονται με τον σχηματισμό αιματικών θρόμβων.

Preliminary view from EMA’s safety committee (#PRAC): there is no specific issue with a batch of #COVID19 Vaccine AstraZeneca that has been suspended in Austria after cases of multiple thrombosis were reported.

