Νέα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του κορωνοϊού, δίνει μελέτη ερευνητών των Ινστιτούτων Πληροφορικής και Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η τρέχουσα πανδημία Coronavirus 2019 (COVID-19) προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2, και εξακολουθεί να εξαπλώνεται ραγδαία σε όλον τον κόσμο. Η υπολογιστική ανάλυση του DNA 1.800 δειγμάτων SARS-CoV-2, επιτρέπει να κατανοήσουμε με ακρίβεια την πρόσφατη εξελικτική του πορεία και τους μηχανισμούς προσαρμοστικότητάς του, καθώς δεν υπάρχει ακόμη αποτελεσματική θεραπευτική ούτε και προληπτική στρατηγική. Αυτή η μελέτη αποσκοπεί στην κατανόηση φαινομένων όπως ο γενετικός ανασυνδυασμός, ο ρυθμός μετάλλαξης και γεγονότα προσαρμογής στο DNA του SARS-CoV-2 που μπορεί να συνέβαλαν στην εξέλιξή του.Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι το DNA του κορωνοϊού του παγκολίνου μπορεί να έχει ανασυνδυαστεί με αυτό του κορωνοϊού της νυχτερίδας, ή το DNA του σκαντζόχοιρου με αυτό του σπουργιτιού, φαινόμενα που είναι πιθανό να έχουν συμβεί στο παρελθόν και να έχουν επηρεάσει την εξέλιξη του SARS-CoV-2. Εντοπίστηκαν επίσης τμήματα του DNA που ενδεχομένως έχουν συμβάλει στη μεγαλύτερη ικανότητα επιβίωσης και διάδοσης του ιού. Παρόμοια φαινόμενα ανασυνδυασμών ενδέχεται να έχουν συμβεί πρόσφατα και σε ανθρώπους, παρά το ότι αυτό δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί άμεσα».

Οι ερευνητές στη μελέτη τους εκτίμησαν και τις παραμέτρους ενός δημογραφικού σεναρίου, όπως αναφέρεται, κατά το οποίο λαμβάνει χώρα υποθετική εκθετική αύξηση των πληθυσμών SARS-CoV-2 που έχουν μολύνει ευρωπαϊκές, ασιατικές και βόρειες αμερικανικές ομάδες, και αποδείχθηκε ότι μια ταχεία εκθετική αύξηση του μεγέθους του πληθυσμού SARS-CoV-2 μπορεί να δικαιολογήσει τον παρατηρούμενο πολυμορφισμό στο DNA του.

«Η μελέτη αυτή, πέρα από τα καινούρια ευρήματα που παρουσιάζει, μπορεί να συνεισφέρει και στην ορθότερη κατανόηση των συσχετίσεων των DNA του ιού με τη σοβαρότητα της νόσου και την αλληλεπίδραση με το DNA του ανθρώπου» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό bioRxiv με τίτλο «Population genomics insights into the recent evolution of SARS-CoV-2» ενώ μέλη της Ερευνητικής Ομάδας είναι οι ερευνητές Παύλος Παυλίδης (ΙΤΕ), Μαρία Βασίλαρου (ΙΤΕ), Απόστολος Μπελούκας (ΠΑ.Δ.Α), Νίκος Αλαχιώτης (ΙΤΕ) και Ιωάννα Γαρεφαλάκη (ΙΤΕ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ