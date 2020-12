Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός - skai.gr



Το «πράσινο φως» για χορήγηση σε πολίτες του εμβολίου κατά του κορωνοϊού που ανέπτυξαν επιστήμονες στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και παρασκευάζει η AstraZeneca έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Υγειονομικών Προϊόντων στη Βρετανία.

Αυτό σημαίνει πως το εμβόλιο θα αρχίσει να χορηγείται από την επόμενη εβδομάδα στη χώρα, ενισχύοντας σημαντικά το εμβολιαστικό πρόγραμμα για τη θωράκιση του πληθυσμού.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει παραγγείλει 100 εκατ. δόσεις του σκευάσματος - αρκετές για τον εμβολιασμό 50 εκατομμυρίων ανθρώπων, δηλαδή ολόκληρης της χώρας. 4 εκατ. από αυτές τις δόσεις είναι ήδη στη χώρα έτοιμες προς διάθεση.

Η διανομή του εμβολίου είναι πολύ πιο εύκολη από εκείνη του εμβολίου της Pfizer, καθώς συντηρείται σε απλή θερμοκρασία ψυγείου, μεταξύ 2 και 8 βαθμών Κελσίου και όχι στους -70 βαθμούς όπως το εμβόλιο της αμερικανικής εταιρείας. Κατά συνέπεια το σκεύασμα θα επιτρέψει την έναρξη μαζικότερων εμβολιασμών και εκτός νοσοκομείων, σε περίπου 1.000 τοπικά εμβολιαστικά κέντρα που έχουν ετοιμαστεί.

Η διαδικασία έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία διήρκεσε περισσότερο χρόνο σε σχέση με την έγκριση του σκευάσματος της Pfizer λόγω των πιο συνθετών κλινικών αποτελεσμάτων.

Όπως προέκυψε, η χορήγηση δύο πλήρων δόσεων (με απόσταση 28 ημερών) είχε αποτελεσματικότητα της τάξης του 62%, ενώ η χορήγηση μισής δόσης αρχικά και πλήρους δόσης αργότερα ανέβαζε την αποτελεσματικότητα στο 90%. Η μέση αποτελεσματικότητα είναι στο 70%. Η AstraZeneca διεξάγει περαιτέρω έρευνες επ' αυτού.

Η βρετανική ρυθμιστική αρχή ενέκρινε τη μέθοδο των δύο πλήρων δόσεων, για την οποία φέρεται να υπάρχουν αδημοσίευτα ακόμα στοιχεία που δείχνουν πως αν η δεύτερη δόση δοθεί λίγο αργότερα, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα.

Χαιρετίζοντας την έγκριση, ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ ανακοίνωσε ότι η διάθεση του εμβολίου θα ξεκινήσει την προσεχή Δευτέρα 4 Ιανουαρίου.

Brilliant to end 2020 with such a moment of hope: the @UniofOxford / @AstraZeneca #coronavirus vaccine has today been authorised for use by @mhragovuk



The #coronavirus vaccine is our way out of the pandemic - now we need to hold our nerve while we get through this together.