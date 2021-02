Η Κομισιόν... αντεπιτίθεται όσον αφορά τις συμφωνίες για προμήθεια εμβολίων. Η Επιτροπή, που δέχθηκε σφοδρή κριτική για την πολιτική της στην προμήθεια δόσεων κατά του κορωνοϊού, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη πως κατέληξε σε συμφωνία με τη Moderna για την προμήθεια φέτος 150 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων του εμβολίου της κατά της Covid-19, διπλασιάζοντας σχεδόν τον αριθμό των δόσεων που έχει εξασφαλίσει για το 2021 από την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας.

Βάσει της συμφωνίας, η οποία επιβεβαίωσε πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί τη Δευτέρα από το Ρόιτερς, η ΕΕ έχει επίσης επιλογή να αγοράσει άλλες 150 εκατομμύρια δόσεις την ερχόμενη χρονιά.

We must stay ahead of the threat of new coronavirus variants. With the new HERA Incubator, our goal is clear: be prepared to rapidly produce on a large scale vaccines effective against those variants. #HealthUnion #SafeVaccines

Η ΕΕ έχει ήδη κλείσει για φέτος 160 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Moderna. Οι παραδόσεις άρχισαν τον Ιανουάριο με στόχο μέχρι το τέλος Μαρτίου να έχουν παραδοθεί 10 εκατομμύρια δόσεις, αν και έχουν υπάρξει μερικές καθυστερήσεις.

Pfizer και η BioNTech ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέληξαν σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προμήθεια άλλων 200 εκατ. δόσεων εμβολίου κατά του κορωνοιού στα 27 κράτη-μέλη. Παράλληλα, η ΕΕ έχει την επιλογή να ζητήσει άλλες 100 εκατ. δόσεις στη συνέχεια.

Η νέα συμφωνία είναι επιπλέον των 300 εκατ. δόσεων που έχουν ήδη δεσμευτεί από την ΕΕ για το 2021, στο πλαίσιο της πρώτης συμφωνίας. Οι επιπλέον 200 εκατ. δόσεις αναμένεται να παραδοθούν μέσα στο 2021, με περίπου 75 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο.

Οι συνολικές δόσεις που θα παραδοθούν στα κράτη-μέλη της ΕΕ μέχρι το τέλος του 2021 φτάνουν πλέον τις 500 εκατ., με την επιλογή να αυξηθούν στις 600 εκατ.

Vaccination is progressing in the European Union.



To date, 33 million doses have been delivered. But we also have to get ready to respond swiftly to new variants of the virus.



Today we are launching our preparedness plan, HERA Incubator.https://t.co/0ObOlT3J8B