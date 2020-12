Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος η οποία δύναται να διαδράμει ασυμπτωματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που συχνά έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα με ΣΔ να μην δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και φροντίδα, με συνέπεια τη μακροχρόνια έκθεσή τους σε υψηλές τιμές γλυκόζης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές μικρο- ή μακροαγγειακές επιπλοκές, όπως η στεφανιαία νόσος, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η χρόνια νεφρική νόσος, η αμφιβληστροειδοπάθεια, η διαβητική νευροπάθεια και αρκετές άλλες.

Δεδομένου ότι ο διαβήτης είναι μια νόσος η οποία πρόκειται να ακολουθεί τα άτομα με ΣΔ σε όλη την ζωή τους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας, να αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην εκπαίδευσή τους, σε θέματα που σχετίζονται τόσο με τη λεπτομερή «γνωριμία με τη νόσο» όσο και σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διαχείριση της καθημερινότητας με το διαβήτη.

Είναι σημαντικό λοιπόν τα άτομα με ΣΔ να εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές των διατροφικών επιλογών «φιλικών» προς το διαβήτη, με σκοπό να τις ενσωματώσουν στην καθημερινότητα τους. Αυτό σε συνδυασμό με την εκπαίδευση για σωστή σωματική άσκηση, συμπληρώνει έναν ιδανικό τρόπο ζωής για τα άτομα με διαβήτη. Η σωματική άσκηση θα πρέπει να εκτελείται ως «συνταγογραφούμενη θεραπεία» καθώς θα πρέπει να εξατομικεύεται με βάση την κατάσταση και την ενδεχόμενη συννοσηρότητα του κάθε ατόμου με ΣΔ.

Η εκπαίδευση των ατόμων με ΣΔ θα πρέπει να σχετίζεται επίσης με την αντιμετώπιση ενδεχόμενης υπογλυκαιμίας. Σε περίπτωση που τα άτομα με διαβήτη δεν αντιλαμβάνονται τις υπογλυκαιμίες είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εκπαιδεύεται και το στενό περιβάλλον τους. Η εκπαίδευση θα πρέπει να επεκτείνεται και στον σωστό τρόπο χρήσης και αποθήκευσης της φαρμακευτικής αγωγής, καθώς επίσης και στη χρήση των νέων μετρητών σακχάρου άλλα και των αισθητήρων γλυκόζης.

Ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο εκπαίδευσης των ατόμων με διαβήτη σχετίζεται με την πρόληψη των επιπλοκών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της φροντίδας των ποδιών και του έγκαιρου εντοπισμού του ποδιού σε κίνδυνο για την αποφυγή των ακρωτηριασμών. Μεγάλη σημασία έχει επίσης η εκπαίδευση των ατόμων με ΣΔ για τις κλινικοεργαστηριακές εξετάσεις που απαιτείται να γίνονται προληπτικά ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως επερχόμενα προβλήματα από τα μάτια, τους νεφρούς, τα αγγεία των ποδιών, των καρωτίδων και της καρδιάς αξιοποιώντας τη Ιπποκρατική ρήση «Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν».

Αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την κατεύθυνση και επίβλεψη του θεράποντος ιατρού με απόλυτη εξατομίκευση.

Η εκπαίδευση των ατόμων με διαβήτη θα πρέπει επίσης να επεκτείνεται στην φροντίδα των δοντιών που συχνά χάνονται από σχετιζόμενη με το διαβήτη περιοδοντίτιδα, καθώς επίσης και σε θέματα που σχετίζονται με την σεξουαλική αλλά και την ψυχική υγεία, καθώς συχνά βάλλονται από το διαβήτη.

Συμπερασματικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιείται οργανωμένη εκπαίδευση στα άτομα με διαβήτη, με στόχο την καλύτερη διαχείριση της νόσου, γεγονός που έχει αποδειχθεί ότι συμβάλει τόσο στην καλύτερη ρύθμιση του διαβήτη, όσο και στην πρόληψη των διαβητικών επιπλοκών αλλά και τη συντήρηση μιας άριστης ποιότητας ζωής.

Πηγή: skai.gr