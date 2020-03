Μια θαυματουργή κρέμα κυκλοφόρησε στο Παρίσι το 1933, η οποία υποσχόταν ότι βελτιώνει την κυκλοφορία, τους μυϊκούς ιστούς και μειώνει το λίπος και τις ρυτίδες. Ήταν προϊόν μια εταιρείας που έφτιαχνε καλλυντικά που περιείχαν θόριο και ράδιο.

Σήμερα κανένας δεν θα έβαζε συνειδητά στο πρόσωπό του τέτοιου είδους ραδιενεργά υλικά, αλλά τότε, το 1933, οι κίνδυνοι δεν ήταν ακόμη γνωστοί. «Πριν αρχίσουν οι άνθρωποι να φοβούνται τη ραδιενέργεια, το μόνο που γνώριζαν γι’ αυτή ήταν ότι περιέχει ενέργεια.», είπε ο Τίμοθι Γιόργκεσεν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τζορτζτάουν.

NY Tribune, Nov. 10, 1918. Radium became a health fad, particularly in the cosmetics business, but also in food and just about any household product. It only took a number of decades for people to figure out this might not be the best idea in the world. (Tho-Radia ad from 1933.) pic.twitter.com/GVsEa7qMve