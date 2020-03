Τις πρώτες εικόνες του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 από μικροσκόπιο δημοσιεύουν τις τελευταίες ημέρες ερευνητικά ινστιτούτα απ’ όλο τον κόσμο.

Οι πρώτες λεπτομερείς «φωτογραφίες» του νέου κορωνοϊού δημοσιοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων (NIAID), που εδρεύει στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Οι επιστήμονες κατάφεραν να «φωτογραφίσουν» τον φονικό ιό, απομονώνοντάς τον σε εργαστηριακές συνθήκες, έπειτα από δείγματα που έλαβαν από ασθενείς.

Coronavirus, up close. 🧐



These are colour-enhanced images of SARS-CoV-2 virus particles, through transmission electron microscopy. (📸: @NIH) pic.twitter.com/rGx6tZoGuv — ABC Science (@ABCscience) March 19, 2020

Foto del COVID-19 coronavirus visto desde microscopía electrónica. Imagen tomada de Global Health Newa Wire.

Electron microscopy photo of the COVID-19 coronavirus take from Global Health Newa Wire.

.#COVIDー19 #coronavirusvenezuela #coronavirusoutbreak⚠️ #covid_19 pic.twitter.com/3DAfwhZwvY — Dr. Néstor Heredia (@drnestorahm) March 21, 2020

Στις εικόνες το σχήμα του ιού που παραπέμπει σε «κορώνα», γεγονός που οδήγησε τους ειδικούς να τον ονομάσουν κορωνοιό.

Πηγή: skai.gr