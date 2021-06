Οι ερευνητές της μελέτης ανέλυσαν περισσότερα από 24.000 δείγματα αίματος που συλλέχθηκαν στις ΗΠΑ από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 18 Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο του προγράμματος «All of Us» του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, ένα έργο που στοχεύει στη συλλογή δεδομένων υγείας από διαφορετικούς πληθυσμούς.

Οι ερευνητές εντόπισαν επτά συμμετέχοντες από πέντε πολιτείες (Ιλλινόις, Μασαχουσέτη, Ουισκόνσιν, Πενσυλβάνια και Μισισιπή) που έδειξαν θετικά αντισώματα κατά του νέου κορωνοϊού, SARS-CoV-2, πριν από τις πρώτες αναφερόμενες περιπτώσεις COVID-19 σε αυτές τις πολιτείες. Η πρώτη ανίχνευση προήλθε από ένα δείγμα που συλλέχθηκε στις 7 Ιανουαρίου στο Ιλινόις. Επειδή χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για ένα άτομο να αναπτύξει αυτά τα αντισώματα, τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο ιός μπορεί να κυκλοφόρησε στο Ιλινόις ήδη από τις 24 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (15 Ιουνίου) στο περιοδικό Clinical.

«Αυτή η μελέτη μας επιτρέπει να αποκαλύψουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αρχή της επιδημίας των ΗΠΑ» του COVID-19, δήλωσε σε δήλωσή του ο Δρ Josh Denny, Διευθύνων Σύμβουλος της All of Us και συν-συγγραφέας της μελέτης.

«Είναι απίθανο και τα εννέα από αυτά τα (θετικά) άτομα να είναι ψευδώς θετικά», έγραψαν οι συγγραφείς.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συγγραφείς δεν είχαν πληροφορίες σχετικά με το αν τα άτομα που είχαν θετικά αποτελέσματα είχαν ταξιδέψει πρόσφατα, κάτι που θα έδειχνε αν μολύνθηκαν στις κοινότητές τους ή αλλού. Οι ερευνητές σκοπεύουν να παρακολουθήσουν τους ανθρώπους που είχαν θετικά αποτελέσματα για να ρωτήσουν για το ιστορικό ταξιδιού τους.

Πηγή: Livescience