Αύριο, Τρίτη 22 Ιουνίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:



1. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30-15:00

2. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30-15:00

3. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου & Ποσειδώνος (Δημοτικό Parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30-15:00

4. Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου & Κοίμης, Άγιος Στέφανος, 09:30-15:00

5. Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι, 09:00 -15:00

6. Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

7. Δ. Καισαριανής, Πλατεία Καισαριανής, 09:30-15:00

8. Νότια Πύλη ΔΕΘ , 08:30 π.μ. -20:30 μ.μ.

9. Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, πάρκο έναντι δημαρχείου επί της οδού Προφήτη Ηλία,στην Πυλαία 09:30 π.μ. - 15:00 μ.μ.

10. Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο,09:30 π.μ. - 15:00 μ.μ.

11. Drive Through στον δήμο Θέρμης, Άλσος Αγίου Τρύφωνος, 09:30 π.μ. - 15:00 μ.μ.

12. Δ. Ν. Χαλκηδόνας , ΚΑΠΗ Άδενδρου , 10:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

13. Δ. Ωραιοκάστρου, Γαλήνη Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού ,09:30 π.μ. - 15:00 μ.μ

14. Drive through στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Στάδιο Κων. Καραμανλής , 09:30 π.μ.-15:00 μ.μ.

15. Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, 09:00-17:00

16. ΚΑΠΗ Αγρινίου, Παπαφλέσα 5, 08:30-10:00

17. Δημαρχείο Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10, 10:30-12:30

18. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

19. Κ.Υ. Άνδρου, Χώρα, 09:00-17:00

20. Δημαρχείο Ναυπλίου, 09:00-17:00

21. Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 09:00-14:00

22. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00

23. Πλατεία Μεγαλόπολης, Αρκαδία, 09:00-14:00

24. Λεβίδι Αρκαδίας

25. Παναρκαδικό Νοσοκομείο

26. Δημαρχείο Άρτας, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 09:00-17:00

27. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-19:30

28. Πλατεία Αγίου Γεωργίου (Ωδείο), Πάτρα, 09:00-14:30

29. Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, Θήβα, 09:00-17:00

30. Ιατρείο ΕΟΔΥ Γρεβενών, Ζιάκα 23, 09:00-17:00

31. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

32. Δ. Δράμας, Κέντρο Ενημέρωσης, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-17:00

33. Κοινότητα Αργυρούπολης, Δράμα, 09:00

34. ΚΥ. Ορεστιάδας, 08:00-16:00

35. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 09:00-17:00

36. Πλατεία Κύπρου, Αίθουσα Εθελοντών Δ. Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

37. Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 09:00-17:00

38. Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια, 09:00-17:00

39. Κτελ Χαλκίδας, 09:00-17:00

40. Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι, 09:00-17:00

41. Λιμάνι Ζακύνθου

42. Περιφέρεια Ζακύνθου

43. Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλεία, 09:00-17:00

44. Κεντρική Πλατεία Ζαχάρως, Ηλεία, 09:00-14:30

45. Δημαρχείο Λεχαινών, Ηλεία, 09:00-14:30

46. ΚΑΠΗ Βέροιας, Αριστοτέλους 3, 09:00-17:00

47. Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας, Βετσοπούλου & Αριστοτέλους, Ημαθία, 09:00-14:00

48. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο, 09:00-19:00

49. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο, 09:00-15:00

50. Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος, 09:00-17:00

51. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00

52. Δημαρχείο Πλαταριάς, Θεσπρωτία, 08:00-16:00

53. Δημαρχείο Παραμυθιάς, Θεσπρωτία, 08:00-16:00

54. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00

55. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

56. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σταύρου Νιάρχου 60, 09:00-14:00

57. Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα, 09:00-17:00

58. Χρυσούπολη, Καβάλα

59. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

60. Δημοτικό Κτήριο ΔΟΝΑ, Λακκί, Λέρος, 09:00-17:00

61. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τέρμα Σαρανταπόρου, 09:00-14:00

62. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, 09:00-17:00

63. Δ. Παλαμά, Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Καρδίτσα, 10:00-14:00

64. ΙΚΑ Καστοριάς, Καπετάν Κώστα 17, 09:00-17:00

65. Νεστόριο Καστοριάς

66. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00

67. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

68. ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:00

69. Κ.Υ. Κοζάνης, Αριστοφάνους & Καταφύγιο, 09:00-17:00

70. Σέρβια Κοζάνης

71. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

72. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:00-17:00

73. Κιάτο, Κλεισθένους 10, Κορινθία, 09:30

74. Κ.Υ. Αντιμάχειας, Κως

75. ΚΑΠΗ Λακωνίας

76. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-17:00

77. Πλατεία Νεάπολης, Λάρισα, 09:00-14:00

78. Φάρσαλα, Λάρισα, 09:00-15:00

79. Αμπελόκηποι, Λάρισα, 09:00-14:00

80. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

81. Πλατεία Ανθούπολης, Λάρισα, 09:00-14:00

82. ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Άγιος Νικόλαος, Λασίθι, 09:00-17:00

83. Δ. Ιεράπετρας, Δημαρχείο, Λασίθι

84. Πλατεία Ερεσού, Λέσβος

85. ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-16:00

86. Παλαιό Λιμάνι Μύρινας, Γραφείο Πληροφοριών, Λήμνος, 09:00-17:00

87. Πλατεία Ελευθερίας, Βόλος, 09:00-17:00

88. Παραλία Βόλου, έμπροσθεν Πανεπιστημίου, 09:00-14:00

89. Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, 09:00-14:00

90. Αίθουσα Κουμουνδούρος, Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 08:00-17:00

91. Πλατεία Κυπαρισσίας, Κυπαρισσία, Μεσσηνία, 09:00-14:00

92. Κ.Υ. Πύλου, Πύλος, Μεσσηνία, 09:00-14:00

93. Γήπεδο ΑΟΞ, Βασ. Σοφίας 25, 09:00-17:00

94. Πλατεία Νάουσας, Πάρος, 09:00-17:00

95. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, Πέλλα, 09:00-17:00

96. Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Έδεσσα, 10:00-14:00

97. Χώρος Εμποροπανήγυρης, Ανδρομάχη, Κατερίνη, Πιερία, 09:00-17:00

98. Drive through στο Λιτόχωρο, Πιερία

99. Παραλία Πρέβεζας-Λιμεναρχείο, Σπηλιάδου 7, 09:00-17:00

100. Δημαρχείο Φιλιππιάδας, Πρέβεζα, 09:30-13:30

101. Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου, Ηγουμένου Γαβριήλ, 09:00-17:00

102. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή, 09:00-17:00

103. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, Παπαλουκά 5-8, Ρόδος, 09:00-17:00

104. Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής, Ρόδος, 09:30-15:30

105. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος

106. Γ.Ν. Σάμου

107. Στρατόπεδο Παπαλουκά, Προύσης 102-106, Σέρρες, 09:00-17:00

108. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 08:30-16:00

109. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 08:00

110. Δημαρχείο Φαρκαδώνας, Τρίκαλα, 09:00

111. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 09:00-17:00

112. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 11:30

113. Drive through οδός Φιλίας, Λαμία, 09:00-17:00

114. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00

115. Καμένα Βούρλα, Φθιώτιδα, 09:00-11:30

116. Άγιος Κωνσταντίνος, Φθιώτιδα, 12:00-14:30

117. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα

118. Πλατεία Γεωργίου Μόδη (Κανόνια), Φλώρινα, 09:00-17:00

119. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, 09:00-17:00

120. Λιδωρίκι, Φωκίδα

121. Πλατεία Ηρώων, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, 09:00-17:00

122. Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, 09:00-17:00

123. Πλατεία Βουνακίου, Χίος

