Αναβάλλεται για τις 6 Ιανουαρίου η συζήτηση των στελεχών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) σχετικά με την έγκριση του εμβολίου της Moderna κατά του κορωνοϊού, παρά τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα σήμερα.

Όπως ανακοίνωσε ο EMA με ανάρτηση στο twitter, «η συζήτηση της επιτροπής για το εμβόλιο COVID-19 της Moderna δεν έχει ολοκληρωθεί σήμερα. Θα συνεχιστεί την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021. Δεν θα εκδοθεί περαιτέρω ανακοίνωση σήμερα από τον EMA».

Σημειώνεται ότι η επιτροπή του Οργανισμού για τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση (CHMP) συνεδρίασε εσπευσμένα σήμερα το απόγευμα για να συζητήσει για το εμβόλιο της Moderna, δύο μέρες νωρίτερα από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία συνεδρίασης.

