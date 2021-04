Μετά την αξιολόγηση των περιπτώσεων θρομβώσεων έπειτα από χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca, ο ΕΜΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ίσως συνδέεται με κάποιες περιπτώσεις ασυνήθιστων θρόμβων, οι οποίες είναι όμως πολύ σπάνιες.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζει ότι τα οφέλη από το εμβόλιο αυτό είναι πολύ περισσότερα από τους κινδύνους.

EMA’s safety committee (#PRAC) has concluded its review of very rare cases of unusual blood clots with AstraZeneca #COVID19 vaccine.

