Το πράσινο φως για την κυκλοφορία του εμβολίου των Pfizer/BioNTech άναψε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, συστήνοντας την υπό όρους έγκρισή του. Στην ανακοίνωσή της η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή διαβεβαιώνει ότι πρώτη της προτεραιότητα υπήρξε η αποτίμηση της ασφάλειας του εμβολίου.

«Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η επιστημονική επιτροπή του EMA έλαβε θετική απόφαση για την έγκριση της υπό όρους κυκλοφορίας εντός της ΕΕ του εμβολίου που αναπτύχθηκε από την Pfizer και την BioNTech», δήλωσε η γενική διευθύντρια του EMA Εμερ Κουκ κατά την διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου.

Πρόεδρος Κομισιόν: Τώρα θα δράσουμε γρήγορα

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να εγκριθεί και τυπικά το εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολούθως θα ξεκινήσει η διανομή των εμβολίων σε όλα τα κράτη μέλη και οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Έως το βράδυ, δήλωσε ότι αναμένει την απόφαση της Κομισιόν η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάνοντας λόγο για αποφασιστική στιγμή για την ΕΕ.

«Eίναι αποφασιστική στιγμή στις προσπάθειές μας να προσφέρουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια στους Ευρωπαίους. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας μόλις έδωσε θετική γνωμάτευση για το εμβόλιο Pfizer/BioNtech. Τώρα θα δράσουμε γρήγορα. Περιμένω απόφαση της Κομισιόν μέχρι το βράδυ», δήλωσε η Λάιεν.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!



The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.



Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.