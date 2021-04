Κορυφαίος αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων αναφέρει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του εμβολίου κατά του κορωνοϊού της AstraZeneca και των περιστατικών θρομβώσεων, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αιτία των θρομβώσεων σύμφωνα με την ίδια πηγή δεν έχει διευκρινιστεί.

#BREAKING European Medicines Agency (EMA) top official says there is link between AstraZeneca Covid vaccine and blood clots, but cause not clear pic.twitter.com/Fb1qftFzS7