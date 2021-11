Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε σήμερα με το τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και δήλωσε πως οι διμερείς σχέσεις έκαναν τους στρατούς τους ισχυρότερους.

Η Ουκρανία έχει αγοράσει και αναπτύξει τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πόλεμο εναντίον υποστηριζόμενων από τη Ρωσία δυνάμεων στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντονμπάς, προκαλώντας το θυμό της Ρωσία. Ακολούθησαν κινήσεις ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα της Ουκρανίας οι οποίες έχουν προκαλέσει ανησυχία στη Δύση.

Ο Ζελένσκι έγραψε στο Twitter πως η σύμπραξη με την Τουρκία βαθαίνει: «ήδη ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις των χωρών μας. Η αναμενόμενη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών θα συνεισφέρει επίσης στην οικονομική ανάπτυξη».

🇺🇦🇹🇷 partnership is deepening. It’s already strengthening the armed forces of our countries. The expected FTA will also contribute to economic growth. Talked about it by phone with @RTErdogan. Looking forward to meeting him in Kyiv at the Strategic Council’s anniversary meeting.