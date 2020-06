Την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να επικαλεστεί το Νόμο περί Εξέγερσης, νόμο του 1807 που επιτρέπει σε αμερικανό πρόεδρο να αναπτύξει το στρατό για την καταστολή των αναταραχών, αποδοκίμασε εμφατικά την Τετάρτη ο… υπουργός Άμυνας του Τραμπ. Η δήλωση του Μαρκ Έσπερ, που φαίνεται να εκφράζει και τη δυσαρέσκεια του κατεστημένου του Πενταγώνου, δεν αποκλείεται να πυροδοτήσει άμεσα εξελίξεις στο Λευκό Οίκο.

«Ανέκαθεν πίστευα ότι η Εθνοφρουρά είναι η καταλληλότερη για να ασκεί ρόλο εσωτερικής υποστήριξης στις αστικές αρχές σε αυτές τις καταστάσεις… για την υποστήριξη της τοπικής επιβολής του νόμου. Δεν το λέω μόνο ως υπουργός Άμυνας, αλλά και ως πρώην στρατιώτης και πρώην μέλος της Εθνοφρουράς. Η επιλογή χρήσης δυνάμεων εν υπηρεσία σε ρόλο επιβολής του νόμου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση, και μόνο στις πιο έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις. Δεν είμαστε σε μια από αυτές τις καταστάσεις τώρα» διεμήνυσε σε συνέντευξη Τύπου ο Έσπερ.

Ο νόμος του 1807 χρησιμοποιήθηκε κατά τη δεκαετία του 1950 για την επιβολή του λεγόμενου διαχωρισμού μεταξύ λευκών και Αφροαμερικανών, καθώς και στη δεκαετία του 1960, για την αντιμετώπιση των ταραχών στο Ντιτρόιτ και το 1992 έπειτα από τις ταραχές για την κακοποίηση του Ρόντνεϊ Κινγκ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στις περιοχές θέατρα των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων, μετά το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό.



«Δεν συμφωνώ συχνά με τον υπουργό Άμυνας Έσπερ, αλλά έχει δίκιο. Ο Τραμπ πρέπει να τερματίσει την άσχημη και ρατσιστική του κήρυξη πολέμου εναντίον Αμερικανών που ασκούν το συνταγματικό του δικαίωμα για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά. Αυτή είναι μια δημοκρατία, όχι μια δικτατορία» σχολίασε από την πλευρά των Δημοκρατικών ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς.

NEW: Defense Sec. Esper: "I do not support invoking the Insurrection Act."



“The option to use active-duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most ... dire of situations. We are not in one of those situations now.” pic.twitter.com/GcMBjs73rI