Ένα εντυπωσιακό θέαμα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι της ρωσικής πόλης Κάνσκ στη Σιβηρία. Πρόκειται για ένα μετεωρίτη που έκανε αισθητή την παρουσία του στο νυχτερινό ουρανό.

Πάντως, το κινηματογραφικό υπερθέαμα προκάλεσε και φόβο σε ορισμένους κατοίκους της σιβηρικής πόλης…



A bright #meteor was caught blazing through the sky over the #Siberian city of #Kansk late on Monday#Russia pic.twitter.com/MoyNEGW9EF