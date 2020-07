Άλλαξε… σκοπό ο Ντόναλντ Τραμπ. Με τον νέο κορωνοϊό να έχει προκαλέσει 3,8 εκατ. κρούσματα και σχεδόν 141 χιλιάδες θανάτους στις ΗΠΑ ο άλλοτε πολέμιος της μάσκας αμερικανός πρόεδρος, ανάρτησε φωτογραφία του στο twitter αναφέροντας ότι φοράει μάσκα, με τη δικαιολογία ότι «πολλοί άνθρωποι λένε ότι είναι πατριωτικό» και κανένας «δεν είναι πιο πατριώτης» από τον ίδιον!



«Είμαστε ενωμένοι στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τον αόρατο ιό της Κίνας και πολλοί άνθρωποι λένε ότι είναι πατριωτικό να φοράτε μάσκα προσώπου όταν δεν μπορείτε να απομακρυνθείτε κοινωνικά. Δεν υπάρχει κανένας πιο πατριώτης από εμένα, ο αγαπημένος σας Πρόεδρος!»

Σημειώνεται ότι (και) η χρήση μάσκας έχει διχάσει τις ΗΠΑ, με τους μισούς Αμερικανούς να αντιτίθενται στην υποχρεωτική χρήση, λέγοντας πως κάτι τέτοιο αντιβαίνει το σύνταγμα, όπως και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και τους άλλους μισούς να ασκούν πιέσεις για να φοριέται σε όλους τους δημόσιους χώρους. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Τραμπ επέμεινε ότι ο ιός «θα εξαφανιστεί» σύντομα.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN