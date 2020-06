Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι το αίσθημα που έχουν οι μαύροι πολίτες και τα μέλη άλλων μειονοτικών φυλετικών κοινοτήτων στη Βρετανία πως πέφτουν θύματα διακρίσεων είναι συχνά δικαιολογημένο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον πρωθυπουργικό λογαριασμό στο Twitter, o κ. Τζόνσον παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν πολλά περισσότερα να γίνουν» και στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εξαλειφθούν οι φυλετικές προκαταλήψεις.

Let us work peacefully and lawfully to defeat racism and discrimination wherever we find it, and let us continue to work together as we put Britain back on its feet. pic.twitter.com/onUqXbcCGB