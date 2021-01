H παρατηρητικότητα μιας σερβιτόρας σε εστιατόριο στο Ορλάντο στις ΗΠΑ οδήγησε στο να σωθεί ένα 11χρονο παιδί από την κακοποίηση που υφίστατο μέσα στο ίδιο του το σπίτι με άμεση επέμβαση της τοπικής Αστυνομίας όταν η γυναίκα πρόσεξε πως κάτι δεν πάει καλά με μια οικογένεια που εξυπηρετούσε.

Αναλυτικότερα, η Flavaine Carvalho εργαζόταν στο εστιατόριο «Mrs. Potato» ανήμερα Πρωτοχρονιάς όταν η εν λόγω οικογένεια εμφανίστηκε για να δειπνήσει το βράδυ. Σύμφωνα με την περιγραφή της σε συνέντευξη τύπου και τις αναρτήσεις της τοπικής αστυνομίας παρατήρησε πως ενώ όλοι άλλοι έτρωγαν εκείνο δεν έτρωγε και πως είχε γρατουνιές και μώλωπες στο σώμα του.

SEE SOMETHING, SAY SOMETHING: We talked with an Orlando Restaurant Manager who saw a family withholding food from a boy at a table. She noticed bruises on his body and created a sign to secretly ask the child if he needed help. When he signaled "Yes" she called us. pic.twitter.com/U8m9MG1KUN