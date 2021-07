Χορεύοντας με τους τίτλους… Νέο βίντεο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να λικνίζεται στη μουσική λίγο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος έδωσαν στη δημοσιότητα οι Μιλγουόκι Μπακς. «Χορεύεις σαν πρωταθλητής Γιάννη!» αναφέρει χαρακτηριστικά η ομάδα του «Greek Freak» που χωρίς τους 50 πόντους του, σχεδόν τους μισούς όλης της ομάδας, δύσκολα θα έβλεπε τον τίτλο…

Για την ιστορία, οι Μπακς πήραν το δαχτυλίδι των πρωταθλητών του NBA μετά τη νίκη επί των Φίνιξ Σανς με 105-98, με τον Γιάννη να ανακηρύσσεται δικαίως ο MVP του αγώνα.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/sports/nba-panikos-sta-apodytiria-ton-mpaks-meta-to-tropaio-o-giannis-moiraze-poura-to-minyma-tou

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram

Πηγή: skai.gr