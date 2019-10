Σάλο έχει προκαλέσει αμφιλεγόμενο βίντεο που δείχνει αστυνομικούς στη Χιλή να κάνουν χρήση ναρκωτικών προτού αντιμετωπίσουν τους διαδηλωτές. Στο βίντεο απεικονίζονται τρεις αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν χρήση κοκαΐνης, ενώ ετοιμάζονται να σταματήσουν τους διαδηλωτές.

Οι διαδηλώσεις στο Σαντιάγκο, την πρωτεύουσα της Χιλής, έχουν δημιουργήσει ταραχές με τα θερμά επεισόδια να εντείνονται μέρα με τη μέρα. Τουλάχιστον 11 άτομα έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στις συγκρούσεις με την αστυνομία.

Συνολικά, σύμφωνα με αναφορές, 2.151 άνθρωποι έχουν συλληφθεί και 819 έχουν τραυματιστεί. Τη Δευτέρα, μάλιστα, δύο πτώματα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα μέσα σε σουπερμάρκετ.

Η διαδήλωση ξεκίνησε από μαθητές την προηγούμενη Δευτέρα που διαμαρτύρονταν για την αύξηση της τιμής εισιτηρίου του μετρό κατά 4%.



Footage allegedly showing riot police in #Chile snorting something in the street before they head out to engage protesters. Very dodgy. pic.twitter.com/AmQMWZT5aN