Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κάλεσε σήμερα τους πολίτες να χάσουν "μερικά κιλά" παραθέτοντας το δικό του παράδειγμα για την μάχη που έδωσε για να αδυνατίσει πριν νοσήσει από covid-19 με στόχο να τους ενθαρρύνει να αθλούνται περισσότερο.

Η κυβέρνηση της χώρας παρουσίασε σήμερα την εκστρατεία "Καλύτερη Υγεία" με την δέσμευση να αντιμετωπίσει "την ωρολογιακή βόμβα της παχυσαρκίας" μέσω της απαγόρευσης των διαφημίσεων των πρόχειρων γευμάτων πριν από τις 21:00, μέσω της αναγραφής των θερμίδων στις συσκευασίες τροφίμων και μέσω της κατάργησης των προσφορών "1+1" στα τρόφιμα.

Νωρίτερα σήμερα η υφυπουργός Υγείας Έλενα Γουέιτλι δήλωσε ότι οι Βρετανοί θα πρέπει να τρώνε λιγότερο καθώς η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο να καταλήξει κάποιος από την covid-19. Επισήμανε, μάλιστα, ότι όσοι έχουν ΔΜΣ (Δείκτη Μάζας Σώματος) άνω του 40 διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από την νόσο που προκαλεί ο κορονοϊός.

"Ανέκαθεν ήθελα να χάσω βάρος, χρόνια και χρόνια, και όπως πολλοί άνθρωποι δίνω μάχη με το βάρος μου, έχω σκαμπανεβάσματα. Αλλά από τότε που ιάθηκα από την covid-19, φροντίζω σταθερά την φυσική μου κατάσταση", είπε ο πρωθυπουργός σε βίντεο που ανέβασε στο Twitter.

Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier.



If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus – as well as taking pressure off the NHS.



Our Better Health Strategy https://t.co/WdazXhuhRN pic.twitter.com/KZhW8p17FJ