Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ποδοπατήματος στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld στο Χιούστον του Τέξας, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις αρχές, σύμφωνα με το Reuters.

Μέχρι τα μεσάνυχτα, δεν ήταν ακόμη σαφές τι ακριβώς είχε συμβεί, πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ή πώς προκλήθηκαν οι τραυματισμοί, ανέφερε το ABC News.

Όπως αναφέρει το abc13, η τραγωδία ξεκίνησε γύρω στις 21:15 το βράδυ, όταν το πλήθος των περίπου 50.000 ανθρώπων που είχε συγκεντρωθεί για τη συναυλία του ράπερ Τράβις Σκοτ, άρχισε να κινείται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής, σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής του Χιούστον, Samuel Peña.

#ASTROWORLDFest Dozens injured during ongoing events at Astroworld Fest in Houston EMS Report: 50+ concert goers have been transported to nearby hospitals, Injury reports include: Overdose ,Heat exhaustion, Alcohol poisoning , Compressive asphyxiation pic.twitter.com/TNmqYiWmEo

«Το πλήθος άρχισε να συμπιέζεται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής και ο κόσμος άρχισε να πανικοβάλλεται», είπε ο Peña.

Πολλοί συμμετέχοντες ποδοπατήθηκαν, καθώς ο κόσμος έσπευδε να μπει μέσα στον συναυλιακό χώρο.

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU