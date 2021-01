Κτίρια του Κογκρέσου εκκενώνονται από την αστυνομία, λόγω των διαδηλώσεων υποστηρικτών του Τραμπ.

Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς στέλνονται στο Καπιτώλιο μαζί ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας, δήλωσε μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Ραλφ Νόρθαμ δήλωσε πως έπειτα από αίτημα της δημάρχου της Πόλης της Ουάσινγκτον η Πολιτεία του θα στείλει 200 μέλη της Εθνικής Φρουράς της Πολιτείας.

Νωρίτερα, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε εκτάκτως συνεδρίαση που είχε σκοπό να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές μετά την εισβολή διαδηλωτών οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του, είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να πραγματοποιήσουν πορεία στην Ουάσινγκτον στο περιθώριο αυτής της επίσημης συνεδρίασης. Αφότου άκουσαν την ομιλία του, μερικοί διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Κογκρέσο, παραβίασαν οδοφράγματα, και η αστυνομία διέταξε την εκκένωση αρκετών κτιρίων.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο C-SPAN δείχνουν να πέφτουν δακρυγόνα μέσα στο κτίριο του Καπιτώλιου.

Σύμφωνα με εικόνες που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα διαδηλωτές εισέβαλαν στην αίθουσα της Γερουσίας.

Σύμφωνα με το MSNBC, υπάρχουν πληροφορίες για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που βρέθηκε και εξουδετερώθηκε στο Καπιτώλιο.

Οι επικεφαλείς των Δημοκρατικών σε Γερουσία και Βουλή καλούν με κοινή δήλωση τον Τραμπ να ζητήσει άμεσα την αποχώρηση των συγκεντρωμένων.

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση αρκετών κτιρίων του αμερικανικού Κογκρέσου σήμερα, καθώς οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ που διαδήλωναν κατά της επικύρωσης της νίκης του Τζο Μπάιντεν μπροστά από το Καπιτώλιο, σε πολύ τεταμένη ατμόσφαιρα, παραβίασαν τα οδοφράγματα ασφαλείας, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου διέταξε το προσωπικό του Κογκρέσου να απομακρυνθεί από το κτίριο Cannon καθώς και από άλλα που βρίσκονται περιμετρικά του Καπιτωλίου λίγο μετά τη λήξη μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος κάλεσε τους υποστηρικτές του να διαμαρτυρηθούν κατά της επικύρωσης από τους εκλεγμένους του Κογκρέσου της νίκης του Δημοκρατικού αντιπάλου του, που πραγματοποιείτο εκείνη την ώρα στο Καπιτώλιο.

"Μόλις έφυγα από το γραφείο μου στο Cannon εξαιτίας μιας κοντινής απειλής. Τώρα βλέπουμε διαδηλωτές να επιτίθενται στην αστυνομία του Καπιτωλίου", έγραψε στο Twitter η Ρεπουμπλικανή εκλεγμένη στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νάνσι Μέις.

Παράλληλα, διακόπηκε η συνεδρίαση στο Κογκρέσο μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο διαδηλωτών-οπαδών του Τραμπ.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ενώπιον υποστηρικτών του που πανηγύριζαν ότι δεν θα παραδεχτεί ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 κάνοντας λόγο για εκτεταμένη εκλογική νοθεία, μόλις δύο εβδομάδες πριν αναλάβει καθήκοντα στον Λευκό Οίκο ο εκλεγμένος πρόεδρος Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

