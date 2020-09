O Kρις Έβανς δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία που δεν έπρεπε... και όπως ήταν αναμενόμενο τα σχόλια και τα memes που δημιουργήθηκαν για το γεγονός είναι χιλιάδες!

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός κυρίως μέσα από τους ρόλους του στις ταινίες «Captain America», «The Avengers» και «Not Another Teen Movie», δημοσίευσε ένα μια φωτογραφία στην οποία βλέπουμε ένα σημείο από το σώμα του... που για ευνόητους λόγους δεν θα έπρεπε! Και ενώ ο ηθοποιός κατέβασε σχεδόν αμέσως την εικόνα, αρκετοί πρόλαβαν και την είδαν, την έκαναν screenshot και φυσικά, ένα εικοσιτετράωρο μετά ο ηθοποιός και το "ατυχημά" του έγιναν κυρίαρχο θέμα στα σόσιαλ.

Me: I'm so incredibly anxious about logging on to work the weekend shift tomorrow after five days of being offline Chris Evans: I will leak my nudes

yes, Chris Evans accidentally leaked his own nudes on his own instagram



yes, it’s funny



but it was an accident and he deleted it, so



please don’t share them



respect his privacy



protect him like he protected the world