Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν να προσέχει τα λόγια του μετά από ένα κήρυγμα στο οποίο ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε την αμερικανική ηγεσία σαν «κλόουν».



Ο Χαμενεΐ καυχήθηκε ότι το Ιράν είχε το «κουράγιο να χαστουκίσει μια αλαζονική, επιθετική παγκόσμια δύναμη» στα αντίποινά του για τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί, η οποία όπως είπε κατάφερε ένα «σοβαρό πλήγμα» στην «αξιοπρέπεια» της Ουάσινγκτον.



The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words!