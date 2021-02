Τα συγχαρητήριά του στη νέα μεταβατική ηγεσία της Λιβύης, εξέφρασε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε μήνυμά του στο Twitter αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό σημαντικό βήμα προς την ειρήνη στη γειτομική μας χώρα. Κάλεσε όλες τις πλευρές να στηρίξουν τη διαδικασία των εκλογών που θα γίνουν τον Δεκέμβριο.

The election of a new unified Libyan government by the LPDF in Geneva is an important step towards peace in our neighboring country. Congratulations to the new leadership. All actors should support the process towards democratic and free elections in December.