Ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ δήλωσε ότι είναι έτοιμος για εκεχειρία, αν εγκαταλείψουν τη χώρα οι Τούρκοι και Σύροι μισθοφόροι και η Άγκυρα σταματήσει να προμηθεύει με όπλα τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης που εδρεύει στην Τρίπολη, μετέδωσε το RIA.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση ανέστειλε την Τρίτη τις συνομιλίες που φιλοξενούσε ο ΟΗΕ με στόχο την παύση των εχθροπραξιών στην Τρίπολη μετά τον βομβαρδισμό από τις ανατολικές δυνάμεις της Λιβύης του λιμανιού της πρωτεύουσας, από τον οποίο σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και παραλίγο να πληγεί ένα δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με άκρως εύφλεκτο αέριο.

#LNA General Commander Field Marshal Khalifa #Haftar: Al-Sarraj’s #militias & #Erdogan’s #mercenaries continue to violate the ceasefire in #Tripoli, our patience is running out. #Libya. pic.twitter.com/0TYIzfe3Rc