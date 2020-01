Ένα βίντεο αφιερωμένο στους Έλληνες, για τους κοινούς δεσμούς του παρελθόντος που θα τους ενώνουν και στο μέλλον με τους Λίβυους, αφιέρωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του Χαλίφα Χαφτάρ στην Ελλάδα. Το βίντεο έχει ως θέμα την Κυρήνη, που ήταν αποικία των αρχαίων Ελλήνων στη Λιβύη.



«Τους Έλληνες αδελφούς αφιερώνουμε την πόλη της Κυρήνης στη Λιβύη το κοινό μας παρελθόν και το κοινό ένδοξο μέλλον μας» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η Κυρήνη ιδρύθηκε το 630 π.Χ. από τους Θηραίους με αρχηγό τον Βάττο Αριστοτέλη, ενώ πήρε το όνομα της από την πηγή Κύρη, που ήταν αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα. Γρήγορα αναπτύχθηκε κι εξελίχτηκε σε κέντρο του ελληνικού πολιτισμού στη Βόρεια Αφρική, ενώ αποτελούσε επίσης μεγάλο εμπορικό κέντρο. Τον 3ο αιώνα π.Χ., στην πόλη ιδρύθηκε η φιλοσοφική Σχολή της Κυρήνης από τον Αρίστιππο, μαθητή του Σωκράτη.

Η πόλη, που βρίσκεται στην κοιλάδα Jebel Akhdar, έδωσε στην ανατολική περιοχή της Λιβύης το όνομα Κυρηναϊκή, το οποίο παρέμεινε μέχρι σήμερα. Η Κυρήνη αποτελεί από το 1982 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

