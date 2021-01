Η Walmart Inc, η μεγαλύτερη εμπορική εταιρία λιανικών πωλήσεων παγκοσμίως, αλλά και η Walt Disney Co ακολούθησαν το παράδειγμα άλλων εταιριών αναστέλλοντας επ’ αόριστον τις χορηγίες τους προς τα μέλη του Κογκρέσου που ψήφισαν κατά της επικύρωσης της νίκης του εκλεγμένου πρόεδρου Τζο Μπάιντεν.

Η εταιρία, που έχει την έδρα της στο Αρκάνσας δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι μετά την εισβολή της προηγούμενης εβδομάδας στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ «η επιτροπή πολιτικής δράσης της αναστέλλει επ’ αόριστον τις χορηγίες της προς τα μέλη του Κογκρέσου που ψήφισαν κατά της νόμιμης επικύρωσης των ψήφων των πολιτειακών εκλεκτόρων».

Η Disney, από το χώρο του θεάματος, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «στον άμεσο απόηχο αυτής της σοκαριστικής πολιορκίας, τα μέλη του Κογκρέσου είχαν μία ευκαιρία να ενωθούν, μία ευκαιρία, που είναι λυπηρό ότι κάποιοι αρνήθηκαν να αγκαλιάσουν. Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα αυτά, έχουμε αποφασίσει ότι δε θα κάνουμε πολιτικές χορηγίες το 2021 σε κοινοβουλευτικούς που ψήφισαν για να απορρίψουν την επικύρωση των ψήφων του Σώματος των Εκλεκτόρων».

Άλλες μεγάλες εταιρίες, όπως, η AT&T Inc, η Amazon.com Inc και η Mastercard Inc, ανακοίνωσαν τις τελευταίες ημέρες παρόμοιες κινήσεις.

Η General Motors Co δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι έχει σταματήσει όλες τις χορηγίες της μετά τα γεγονότα στο Καπιτώλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ