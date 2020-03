Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ προσβλήθηκε από τον κορονοϊό και το κοινοποίησε στο λογαριασμό του στο Twitter στέλνοντας μήνυμα ελπίδας στους Ευρωπαίους πολίτες.

"Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι διαγνώσθηκα θετικός για COVID-19. Είμαι καλά και σε καλή διάθεση. Ακολουθώ όλες τις αναγκαίες οδηγίες, όπως και η ομάδα μου" έγραψε στο Twitter. Για να προσθέσει:



"Για όλους όσοι έχουν ήδη προσβληθεί, και όλους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε απομόνωση, θα ξεπεράσουμε (την πανδημία) μαζί".

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.



For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together.