skai.gr - Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

«Λευκός καπνός» για το Brexit από τις Βρυξέλλες. Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν σε κείμενο συμφωνίας για το πως θα γίνει με συντεταγμένο τρόπο το «διαζύγιο» στις 31 Οκτωβρίου όπως ανακοίνωσαν ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και ο Μπόρις Τζόνσον.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας «έχουμε μία σπουδαία νέα συμφωνία που ανακτά τον έλεγχο - τώρα το κοινοβούλιο θα πρέπει να υλοποιήσει το Brexit το Σάββατο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε άλλες προτεραιότητες».

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl



«Υπάρχει συμφωνία» δήλωσε από πλευράς του και ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. «Όταν υπάρχει βούληση, υπάρχει συμφωνία» ανέφερε χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του στο Twitter ο κ. Γιούνκερ. Έκανε λόγο για μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία για την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, πειστήριο ότι για τη δέσμευση των δύο πλευρών να βρουν λύσεις. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ που παραθέτει στο tweet του, ο πρόεδρος της Κομισιόν εισηγείται την έγκριση της συμφωνίας από τη Σύνοδο Κορυφής.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ τόνισε ότι θα υπάρξει μεταβατική περίοδος έως το τέλος του 2020 για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας. «Επιθυμούσαμε να κρατήσουμε τα σύνορα ανοιχτά, να διαφυλάξουμε την οικονομία σε όλη την Ιρλανδία και να προστατεύσουμε τη διατήρηση της ενιαίας αγοράς» σημείωσε. «Είναι δίκαιη και λογική συμφωνία» σημείωσε ο κοινοτικός αξιωματούχος, λέγοντας ότι η επίμαχη συμφωνία είναι η καλύτερη δυνατή.

Παρόλα αυτά, το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) Β. Ιρλανδίας αντιδρώντας στην επίτευξη συμφωνίας παραπέμπει στην πρωινή δήλωσή του με την οποία τόνιζε ότι δεν μπορεί να τη στηρίξει. Η στήριξη των δέκα βουλευτών του DUP είναι αναγκαία αν και ίσως όχι επαρκής συνθήκη για να εγκριθεί η συμφωνία από τη Βουλή των Κοινοτήτων.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9