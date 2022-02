Ξεκίνησε το άτυπο Συμβούλιο των επικεφαλής των κρατών-μελών της ΕΕ για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ στο twitter.

«Η άτυπη συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κατάσταση των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με το ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας μόλις ξεκίνησε. Για την εξασφάλιση του απορρήτου, η συζήτηση πραγματοποιείται χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές».

Οι Ευρωπαίοι εντείνουν τις διπλωματικές τους προσπάθειες να προσεγγίσουν τη Μόσχα, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται να επιβάλουν κυρώσεις που θα πλήξουν την οικονομία της Ρωσίας, σε περίπτωση επίθεσής της κατά της Ουκρανίας.

Οι κυρώσεις αυτές που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη της ΕΕ και σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, ωστόσο έχει ανακοινωθεί ότι αναμένεται να επικεντρωθούν στον χρηματοοικονομικό τομέα, τον τομέα της ενέργειας και τις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

«Μην επιλέξετε τον πόλεμο», ήταν η έκκληση της pροέδρου της Κομισιόν, Ούρουλα φον ντερ Λάιεν προς τη Μόσχα, κατά τη χθεσινή ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Ο δρόμος της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας είναι ακόμα δυνατός», είπε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι σε περίπτωση που το Κρεμλίνο επιλέξει τη βία κατά της Ουκρανίας η απάντηση της ΕΕ θα είναι «άμεση, ισχυρή και ενωμένη».

«Η επιθετικότητα της Ρωσίας όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά απειλεί την ειρήνη στην Ευρώπη και τον κόσμο», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά την ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημειώνοντας ότι «η Ρωσία έχει να επιλέξει μεταξύ του πολέμου και των τραγικών θυσιών που τον συνοδεύουν, ή το θάρρος της πολιτικής δέσμευσης και των διπλωματικών διαπραγματεύσεων». Παράλληλα, η ΕΕ έχει κινητοποιήσει επιπλέον μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια για την Ουκρανία, ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ έχει επισημάνει ότι η ΕΕ συνεχίζει να προσπαθεί για μια διπλωματική λύση, ενώ η Ευρώπη ζει τη μεγαλύτερη κρίση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Εξάλλου, η 6η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), με τη συμμετοχή ηγετών των 55 μελών της Αφρικανικής Ένωσης, προκειμένου να καθορίσουν μια «νέα εταιρική σχέση».

Η ασφάλεια, η υγεία και η σταθερότητα είναι οι τρεις κοινές προκλήσεις που θέλουν να αντιμετωπίσουν η Ευρώπη και η Αφρική για να «αλλάξουν το παιχνίδι» των σχέσεών τους. Η οικονομία, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η μετανάστευση, η πανδημία και τα εμβόλια, η κλιματική αλλαγή και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν.

