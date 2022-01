Περίπου 50.000 χιλιάδες άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, διαδήλωσαν σήμερα Κυριακή στις Βρυξέλλες, κατά των υγειονομικών μέτρων για την πανδημία, κατά του υγειονομικού πάσου και του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Αρκετοί συμμετέχοντες έφτασαν στις Βρυξέλλες με πούλμαν από διάφορες χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Πολωνία κλπ), στο κάλεσμα κινημάτων όπως η «Παγκόσμια Διαδήλωση για την Ελευθερία» (World Wide Demonstration for Freedom) και οι «Ευρωπαίοι Ενωμένοι για την Ελευθερία» (Europeans United for Freedom), καθώς και στο κάλεσμα περίπου 600 ευρωπαϊκών τοπικών ενώσεων, σύμφωνα με το βελγικό Τύπο.

Πρόκειται για την πέμπτη διαδήλωση κατά των υγειονομικών μέτρων που γίνεται στις Βρυξέλλες, μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα, η πορεία, που ξεκίνησε γύρω στις 11π.μ. (τοπική ώρα) στο "Gare du Nord" κατευθύνθηκε προς την καρδιά της ευρωπαϊκής συνοικίας, στην πλατεία Schuman και με προορισμό το «Parc du Cinquantenaire», όπου οι διοργανωτές εκφώνησαν ομιλίες. Οι περισσότεροι διαδηλωτές δεν φορούσαν μάσκα και φώναζαν ένα κυρίως σύνθημα: «ελευθερία».

Η ατμόσφαιρα έγινε πιο τεταμένη όταν, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα βελγικά ΜΜΕ, κάποιοι διαδηλωτές εκτόξευσαν κροτίδες κατά της αστυνομίας, πριν μπουν σε δράση τα κανόνια νερού και τα δακρυγόνα από την πλευρά των βελγικών αρχών. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί και οι κανονιοφόρος νερού μπήκε μέσα στο πάρκο «Cinquantenaire», καταβρέχοντας τους διαδηλωτές για να απομακρυνθούν.

Γύρω στις 4:30μ.μ. (τοπική ώρα) ενώ η αστυνομία είχε αδειάσει το πάρκο, ορισμένοι από τους διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα και κάδους απορριμμάτων σε μια είσοδο του μετρό στο σταθμό Mérode, όπου ξέσπασε φωτιά, αναφέρει η εφημερίδα «LeSoir».

Even the Swiss are here in Brussels! This will be huge!! pic.twitter.com/YAkhi3OX2B

NOW - Large protest against vaccine passports and Covid restrictions in #Brussels, the capital of Belgium the administrative center of the European Union. pic.twitter.com/zyaDzNFo6X