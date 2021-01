Η Ελίζαμπεθ Κερ και ο Σάιμον Ο΄Μπράιαν, ένα ζευγάρι Βρετανών, σχεδίαζαν να παντρευτούν τον Ιούνιο. Έπειτα ήρθε η πανδημία του κορωνοϊού.

Αμφότεροι μολύνθηκαν και μεταφέρθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μίλτον Κέινς με το ίδιο ασθενοφόρο όταν τα επίπεδα οξυγόνου του οργανισμού τους έπεσαν επικίνδυνα χαμηλά.

Η Κερ και ο Ο΄Μπράιαν νόσησαν τόσο βαριά ώστε το ιατρικό προσωπικό έδωσε μάχη για να διοργανώσει τον γάμο τους πριν να είναι πολύ αργά.

Όταν η κατάσταση της υγείας του Ο΄Μπράιαν επιδεινώθηκε περαιτέρω, αποφασίστηκε να εισαχθεί στην ΜΕΘ.

Ούτε αυτό τους σταμάτησε όμως: το προσωπικό του νοσοκομείου καθυστέρησε τη διασωλήνωσή του τόσο όσο χρειαζόταν για να προλάβουν να παντρευτούν.

"Μου είπαν ότι δεν θα μπορούσαμε να παντρευτούμε τελικά γιατί θα έπρεπε να διασωληνώσουν τον Σάιμον και να τον βάλουν σε καταστολή", θυμάται η Κερ.

"Αλλά το καθυστέρησαν για μια ακόμη ώρα. Και εκείνος ανασύνταξε τις δυνάμεις του, για όσο χρόνο χρειαζόταν ώστε να παντρευτούμε".

