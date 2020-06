Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός



Η αστυνομία της Σκωτίας ανακοίνωσε ότι η επίθεση με μαχαίρι σε ξενοδοχείο της Γλασκώβης που έχει αφήσει έξι τραυματίες και νεκρό το δράστη από αστυνομικά πυρά δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό περιστατικό.

Τα στοιχεία του περιστατικού εξετάστηκαν από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία στο Λονδίνο που έκρινε ότι δεν είναι σκόπιμη η ανάμιξή της στις έρευνες, τις οποίες αναλαμβάνει πλήρως η τοπική αστυνομία.

Η Πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζιον επιβεβαίωσε ότι έξι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων ένας 42χρονος αστυνομικός σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Οι πληροφορίες των μεγάλων βρετανικών τηλεοπτικών δικτύων για τρεις νεκρούς από την επίθεση δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

Αυτόπτες μάρτυρες που διέμεναν στο ξενοδοχείο έχουν αναφέρει ότι μεταξύ των σοβαρότερα τραυματιών είναι τουλάχιστον δύο υπάλληλοι.

Οι ηλικίες των υπολοίπων τραυματιών είναι 17, 18, 20, 38 και 53 ετών. Έχουν υπάρξει αναφορές ότι ο 17χρονος τραυματίας είναι από τη Σιέρα Λεόνε.

Το ξενοδοχείο στέγαζε πρόσφυγες που έχουν αιτηθεί άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της περιοχής είπε ότι οι αρχές ενημερώθηκαν δέκα λεπτά πριν από τη 1 και οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο εντός δύο λεπτών.



