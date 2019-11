Το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Channel 4 αντικατέστησε τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον με ένα γλυπτό πάγου στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ που έγινε το βράδυ της Πέμπτης σε ώρα υψηλής τηλεθέασης με θέμα το περιβάλλον, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Συντηρητικού Κόμματος που έκανε λόγο για παραβίαση των κανόνων αμεροληψίας.

Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο είχε προσκαλέσει τους ηγέτες όλων των κύριων πολιτικών κομμάτων της Βρετανίας να συμμετάσχουν στην τηλεοπτική συζήτηση ενόψει των εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου, αλλά τόσο ο Τζόνσον όσο και ο ηγέτης του κόμματος Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ αρνήθηκαν να παραστούν.

These two ice sculptures - which represent the emergency on planet earth - will take the place of Boris Johnson and Nigel Farage tonight after they declined our invitation to attend a party leaders' #ClimateDebate



