Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός



Ενενήντα τέσσερα έτη ζωής συμπληρώνει σήμερα Τρίτη η βασίλισσα Ελισάβετ, εν μέσω πανδημίας που την κρατά στο Κάστρο του Γουίνδσορ μακριά από δημόσιες εμφανίσεις.

Για πρώτη φορά εδώ κατά τα 68 χρόνια βασιλείας της δε θα ηχήσουν οι καμπάνες του Αβαείου του Γουέστμινστερ, ούτε οι παραδοσιακοί κανονιοβολισμοί για τον εορτασμό των γενεθλίων, καθώς η βασίλισσα έκρινε ότι θα ήταν ανάρμοστο υπό τις περιστάσεις.

Με αφορμή τα γενέθλια το Παλάτι έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από την παιδική ηλικία της βασίλισσας Ελισάβετ που βρίσκονται στη βασιλική συλλογή.

Πηγή: skai.gr