Περισσότεροι από 57 άνθρωποι αντιμετωπίζoυν την Τετάρτη αναπνευστικά προβλήματα, καθώς φαίνεται να σημειώθηκε διαρροή χημικών σε εμπορική περιοχή σε προάστιο της κομητείας Κεντ στη νοτιοανατολική Αγγλία.



Νοσοκόμοι κλήθηκαν στην τοποθεσία γύρω στις 3:00 μ.μ. (ώρα Βρετανίας) το απόγευμα της Τετάρτης.



Πάνω από 40 πυροσβέστες, μαζί με μια εξειδικευμένη μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων κινδύνων με ειδικές στολές βρίσκονται στο σημείο.



Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Kεντ δήλωσε ότι αστυνομικοί απάντησαν σε "αναφορές για πιθανή χημική διαρροή" ανέφερε το BBC.



We're responding to an incident in #SuttonRoad #Langley #Maidstone involving a suspected chemical leak on a commercial site. Updates here: https://t.co/ajeWagAB74 pic.twitter.com/xGomyvP0At