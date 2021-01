Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πόζαρε γελώντας και με σηκωμένα μανίκια στο φακό καθώς μιλούσε τηλεφωνικά με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για να διασκεδάσει το κλίμα που επικρατεί περί ψυχρών σχέσεων των δύο ανδρών.

Ο Τζόνσον δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι προσβλέπει σε συνεργασία για την επίτευξη των κοινών στόχων τους, συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μετά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες.

"Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε θερμά την απόφαση του προέδρου να επανενταχθούν (οι ΗΠΑ) στη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή", ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Βασιζόμενοι στη μακρά ιστορία συνεργασίας των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου στα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν εξάλλου και πάλι τη δέσμευσή τους στο ΝΑΤΟ και τις κοινές αξίες τους, της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας της δημοκρατίας, προστίθεται στην ανακοίνωση αυτήν.

Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look forward to deepening the longstanding alliance between our two countries as we drive a green and sustainable recovery from COVID-19. pic.twitter.com/Y4P3G74PPz